Пекин ввел ответные ограничения для американских дипломатов

Китай с 4 декабря ввел ответные ограничения в отношении американских дипломатов в КНР, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Чуньин заявила, что «китайская сторона приняла ответные меры». Пекин «выступает за то, чтобы дипломатические и консульские сотрудники иностранных государств, в том числе США, нормально работали, а также предоставляет необходимые для этого удобства», передает РИА «Новости».

«В ответ на ограничения, которые госдепартамент США ввел в октябре этого года в отношении китайских дипломатических и консульских сотрудников, китайская сторона 4 декабря вызвала представителя посольства США в Китае и с этой даты ввела ответные зеркальные меры», – сказала представитель китайского МИД.

Напомним, Вашингтон критикует Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где проживают уйгуры, казахи и другие народы, исповедующие ислам.

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