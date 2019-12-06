Израиль провел испытания ракетно-двигательной установки

Израиль провел успешные испытания новой ракетно-двигательной установки, заявило минобороны страны.

«Военное ведомство провело испытание ракетно-двигательной установки с базы в центральной части Израиля. Тест был запланирован заранее и прошел в штатном режиме», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы минобороны Израиля.

Там добавили, что испытание РДУ стали очередным этапом работ по модернизации израильской ракетной группировки.

Напомним, в конце июля Израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны Arrow 3 («Хец-3») на перехват целей за пределами земной атмосферы.

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