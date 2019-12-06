Шнуров стал лицом российско-китайского молодежного фестиваля

Музыкант Сергей Шнуров станет лицом молодежного международного фестиваля искусств «Кубок Цзиньно» в России, заявил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

В 2020 году в Москве в четвертый раз состоится международный молодежный фестиваль искусств «Кубок Цзиньно», традиционно проходящий под эгидой Китайского комитета поддержки новых поколений, учрежденного ЦК КПК, и при поддержке Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Это конкурс, направленный на выявление и поощрение талантливых детей и подростков в самых разных областях.

«Мы решили поддержать это мероприятие (фестиваль) как комитет и всячески ему помогать для того, чтобы это стало большим событием в российско-китайских отношениях, прежде всего, потому что молодежь нужно поддерживать, особенно творческую. С российской стороны мы также поддержали тем, что лицом фестиваля-конкурса будет Сергей Шнуров. Он вошел в наш совет по культуре комитета и будет таким новым лицом этого старого фестиваля», – передает РИА «Новости» слова Титова.

Он добавил, что с китайской стороны тоже привлечены очень известные музыканты.

По словам Титова, фестиваль уже зарекомендовал себя с положительной стороны и в нем принимает участие большое количество творческой молодежи.

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