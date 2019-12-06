Вертолет Black Hawk нацгвардии США потерпел крушение

В США разбился вертолет американской нацгвардии Black Hawk, сообщила нацгвардия Миннесоты.

Вертолет, который проводил испытательный полет в рамках технического обслуживания, пропал с радаров в штате Миннесота.

На борту было три человека, передает РИА «Новости».

Позднее стало известно, что вертолет разбился «к югу от Сент-Клауда».

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