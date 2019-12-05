Бутина пообещала приготовить для США «наш ответ Чемберлену»

Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США и вернулась в Россию после 18-месячного заключения, собирается подготовить юридический ответ Вашингтону по своему делу.

«Я пока не хотела бы оглашать те планы, которые у меня есть в отношении юридических встречных шагов к Соединенным Штатам. Однако просто так я этого не оставлю. Я постараюсь дать «наш ответ Чемберлену» в ближайшее время», – передает ее слова радио «Спутник».

Она рассказала, что в США ей приезжать запретили.

«Когда меня депортировали, меня уведомили, что я не могу вернуться в США, ибо мое преступление «совершено против морально-нравственных устоев страны». Тот опыт, который я там прошла, был достаточно травматичным для меня и для моей семьи», – сказала Бутина.

Россиянка рассказала, что планирует вернуться на Алтай, а свои поездки ограничит пока территорией России.

Официально въезд в США для нее закрыт на 10 лет, при этом, по словам Бутиной, все документы, полученные ею при депортации, имеют отметку, что въезд закрыт навсегда.

Между тем в конце ноября сообщалось, что Бутина просит суд отклонить свою апелляцию на постановление нижестоящей инстанции, приговорившей ее к 18 месяцам тюремного заключения.

Она вернулась в Россию после 18-месячного заключения в американской тюрьме 26 октября. США осудили ее за якобы сговор с целью работы на иностранное правительство на 1,5 года.