Путин назначил нового постпреда при ВТО

Президент Владимир Путин назначил постоянным представителем России при Всемирной торговой организации Дмитрия Лякишева, занимавшегося вопросами торговли при постпредстве в ЕС.

«Назначить Лякишева Дмитрия Владимировича постоянным представителем РФ при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее должность занимал Геннадий Овечко, назначенный в 2014 году.

Лякишеву 43 года, он – выпускник МГУ, кандидат экономических наук, передает РИА «Новости». Ранее он работал в Центробанке и Минэкономразвития, участвовал в переговорах по присоединению России к ВТО. До последнего назначения Лякишев занимал должность заместителя постоянного представителя России при Евросоюзе, курируя вопросы торговли.