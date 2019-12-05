Посвященную Ломоносову зону открыли в Домодедово

Тематическую зону «Территория открытий» открыли в пассажирском терминале Домодедово в честь присвоения аэропорту имени российского ученого Михаила Ломоносова.

Как передает АГН «Москва», в открытии тематической зоны приняли участие министр культуры Владимир Мединский, советник президента по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий и директор аэропорта Домодедово Игорь Борисов.

«Мы с самого начала поддерживали проект «Великие имена России», символично что Домодедово присвоено имя именно М.Ломоносова. Во-первых, мы реализуем совместные образовательные программы с МГУ, основателем которого явился первый русский академик. Во-вторых, мы в своем развитии активно используем научный подход. Именно М.Ломоносов был первым в мире, кто предложил первый летательный аппарат, который тяжелее воздуха. Для нас большая честь сохранить память о великом ученом для путешественников со всего мира, которые летают через аэропорт Домодедово. Мы уже провели ряд мероприятий, посвященных присвоению имени аэропорту, и сегодня рады представить тематическую зону «Территория открытий». Можно посетить кафе Lomonosov, посетить фотовыставку и познавательные мастер классы. Добро пожаловать в аэропорт Домодедово им. М.Ломоносова», – передает слова Борисова.

В рамках торжественных мероприятий в центре пассажирского терминала состоялся масштабный танцевальный флешмоб с участием профессиональных танцоров.

В тематической зоне прошли познавательные мастер-классы для детей, а также открытие фотовыставки иллюстраций практического применения изобретений Ломоносова. Кроме того, гости могут посетить кафе Lomonosov с уникальными блюдами от Фабрики бортового питания аэропорта.

Напомним, в мае газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как изменились названия аэропортов в России.

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