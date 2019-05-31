Как изменились названия аэропортов в России?

Прошлой осенью в нашей стране прошло масштабное интернет-голосование по переименованию воздушных гаваней. В рамках общенационального конкурса «Великие имена России» судьбу названий решили более 5,5 млн человек, принимавших участие в опросе. По итогам этой масштабной кампании в пятницу президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен великих людей более чем сорока российским аэропортам.

Конкурс состоял из четырех этапов. На первом этапе собирались предложения в широкий список имен, формировался «лонг-лист», который размещался на специализированном портале. Затем соцопросами определялся короткий «топ» из 3-5 лидеров народных предпочтений, за которых уже в финале люди могли голосовать.

Мнения порой настолько разнились, что для пяти аэропортов пришлось проводить второй тур голосования. Всего по итогам определены 46 имен, которые теперь присвоены аэропортам в 39 регионах России. Цель голосования – увековечить память исторических общественных и политических деятелей, ученых, спортсменов и деятелей культуры, имеющих особые заслуги перед Отечеством.

Отныне российские аэропорты будут называться так:

международный аэропорт Москва (Внуково) имени ученого и авиаконструктора Андрея Туполева;

международный аэропорт Москва (Домодедово) имени ученого Михаила Ломоносова;

международный аэропорт Москва (Шереметьево) имени поэта Александра Пушкина;

международный аэропорт Анадырь (Угольный) имени писателя Юрия Рытхэу;

международный аэропорт Анапа (Витязево) имени летчика-испытателя Владимира Коккинаки;

международный аэропорт Архангельск (Талаги) имени писателя Федора Абрамова;

международный аэропорт Астрахань (Нариманово) имени художника Бориса Кустодиева;

международный аэропорт Белгород имени архитектора Владимира Шухова;

международный аэропорт Благовещенск (Игнатьево) имени государственного деятеля Николая Муравьева-Амурского;

международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени путешественника Владимира Арсеньева;

международный аэропорт Воронеж (Чертовицкое) имени Петра I;

международный аэропорт Екатеринбург (Кольцово) имени основателя горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири Акинфия Демидова;

международный аэропорт Казань имени поэта Габдуллы Тукая;

международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны;

международный аэропорт Калуга (Грабцево) имени философа и изобретателя Константина Циолковского;

международный аэропорт Краснодар (Пашковский) имени императрицы Екатерины II;

международный аэропорт Красноярск имени оперного певца Дмитрия Хворостовского;

международный аэропорт Магадан (Сокол) имени поэта Владимира Высоцкого;

международный аэропорт Минеральные Воды имени поэта Михаила Лермонтова;

международный аэропорт Мурманск имени императора Николая II;

международный аэропорт Нижневартовск имени нефтяника Виктора Муравленко;

международный аэропорт Нижнекамск (Бегишево) имени министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Николая Лемаева;

международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино) имени летчика-испытателя Валерия Чкалова;

международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) имени летчика Александра Покрышкина;

аэропорт Новый Уренгой имени академика Ивана Губкина;

аэропорт Норильск имени исследователя Арктики Николая Урванцева;

международный аэропорт Омск (Центральный) имени военачальника Дмитрия Карбышева;

аэропорт Пенза имени литературного критика Виссариона Белинского;

международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени мореплавателя Витуса Беринга;

международный аэропорт Псков (Кресты) имени княгини Ольги;

международный аэропорт Самара (Курумоч) имени ученого Сергея Королева;

международный аэропорт Симферополь имени художника-мариниста Ивана Айвазовского;

международный аэропорт Сочи (Адлер) имени летчика-космонавта Виталия Севастьянова;

международный аэропорт Ставрополь (Шпаковское) имени полководца Александра Суворова;

международный аэропорт Сургут имени геолога Фармана Салманова;

международный аэропорт Сыктывкар имени летчика Петра Истомина;

международный аэропорт Томск (Богашево) имени авиаконструктора Николая Камова;

международный аэропорт Тюмень (Рощино) имени ученого Дмитрия Менделеева;

международный аэропорт Уфа имени поэта Мустая Карима;

международный аэропорт Хабаровск (Новый) имени адмирала, исследователя Дальнего Востока Геннадия Невельского;

международный аэропорт Чебоксары имени космонавта Андрияна Николаева;

международный аэропорт Челябинск (Баландино) имени физика Игоря Курчатова;

международный аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) имени писателя Антона Чехова;

международный аэропорт Якутск имени писателя Платона Ойунского.

Как сообщал в декабре ТАСС, аэропорт Шереметьево после присвоения имени Пушкина отобразит новое наименование на специальных почетных досках, которые будут размещены на зданиях терминалов.

При этом международные аэропорты Санкт-Петербурга (Пулково) и Волгограда (Гумрак) не получили дополнительного наименования. Они временно выведены из проекта во избежание поляризации общественных настроений в регионах, как сообщается на сайте Общественной палаты.

Политолог Дмитрий Гусев заявил газете ВЗГЛЯД, что присвоение аэропортам имен великих россиян стало хорошим примером общественной кампании. «Важно то, что люди сами выбрали названия для аэропортов. Это показывает, что современные подходы к обсуждению проблем эффективны. Тогда не будет ни митингов, ни споров», – сказал он.

«Открытое голосование нужно закрепить в практику, но это есть уже сейчас. Люди голосуют, например, в «Активном гражданине». Но такую практику все равно нужно расширять», – считает Гусев. Он добавил, что голосовать в Сети удобно, покрытие интернетом по стране большое. «Это дешево, эффективно, тратить бюджетные деньги не нужно. А вот нагрузка по оформлению и переименованию аэропортов ляжет на их собственников», – подчеркнул собеседник.

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