Как изменились названия аэропортов в России?

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31 мая, пятница  |  Последнее обновление — 19:50  |  vz.ru
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Новый мост между Россией и Китаем усилит развитие Дальнего Востока

Мост через Амур ознаменует новую веху в дружбе странФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Мост через Амур между Россией и Китаем, на который не затратили ни одного рубля и юаня из госбюджетов, ознаменует новую веху в отношениях стран, станет символом доверия и экономического развития. Его появление особенно актуально на фоне торговой агрессии США и запроса на расширение товарооборота. Чем еще полезен мост, который соединит Благовещенск и Хэйхэ? Подробности...
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Рада едва не признала Крым частью России

В тексте постановления сказано, что российские власти усилили «политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России» с 2014 годаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Парламент Украины призвал страны НАТО и ОБСЕ ввести новые санкции против России, дабы пресечь «политику фактической ассимиляции коренных народов», у которых отняли «обучение на родном языке». Этот призыв состоит из вранья приблизительно полностью и ничтожен по содержанию, но интересен не этим. Судя по всему, Рада была в шаге от того, чтобы косвенно признать Крым частью России. Подробности...
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Путин указал России путь к мировому господству

Виртуальная ведущая Елена, судя по всему, уже научилась узнавать Путина в лицоФото: Михаил Метцель/ТАСС
В четверг Владимиру Путину показали, как Россия может не только догнать, но и обогнать лидирующие в технологическом развитии страны. Этой «волшебной таблеткой» стал искусственный интеллект. Кто будет монополистом в этой сфере, тот станет властелином мира, отметил президент. В каких сферах Россия уже опережает ведущие технодержавы, а где имеет все шансы на мировое господство? Подробности...
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Трамп обратится к Москве за помощью

В прошлом году Болтон и Патрушев встречались дважды в течение двух месяцевФото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
Июнь станет для российско-американских отношений месяцем важных переговоров. Кроме анонсированной Трампом встречи с Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии, пройдет и встреча двух их «спецпредставителей» – Болтона и Патрушева. Встреча станет уже третьими их переговорами за последние десять месяцев. А пройдет она в очень необычном формате и месте – в Иерусалиме, причем с участием их израильского коллеги. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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«Молекулы свободы» как признак упадка Америки

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего. Подробности...

Зачем России сдавать Иран

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские СМИ пишут о том, что Россия готова поддержать США в иранском вопросе и отказаться от поставки Тегерану С-400. Однако у Москвы нет ни оснований, ни желания, ни наивности для такого шага. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Новоявленный «Плохиш» российского кино

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Со времен Рейгана ни один режиссер не может снимать кино про американские вооруженные силы, не получив согласия министерства обороны США. Почему же в нашей стране режиссеры получают добро на съемки таких фильмов, как «Братство»? Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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            Как изменились названия аэропортов в России?

            		   31 мая 2019, 19:03
            Фото: Лысцева Марина/ТАСС
            Текст: Дарья Рыночнова

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            Прошлой осенью в нашей стране прошло масштабное интернет-голосование по переименованию воздушных гаваней. В рамках общенационального конкурса «Великие имена России» судьбу названий решили более 5,5 млн человек, принимавших участие в опросе. По итогам этой масштабной кампании в пятницу президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен великих людей более чем сорока российским аэропортам.

            Конкурс состоял из четырех этапов. На первом этапе собирались предложения в широкий список имен, формировался «лонг-лист», который размещался на специализированном портале. Затем соцопросами определялся короткий «топ» из 3-5 лидеров народных предпочтений, за которых уже в финале люди могли голосовать.

            Мнения порой настолько разнились, что для пяти аэропортов пришлось проводить второй тур голосования. Всего по итогам определены 46 имен, которые теперь присвоены аэропортам в 39 регионах России. Цель голосования – увековечить память исторических общественных и политических деятелей, ученых, спортсменов и деятелей культуры, имеющих особые заслуги перед Отечеством.

            Отныне российские аэропорты будут называться так:

            международный аэропорт Москва (Внуково) имени ученого и авиаконструктора Андрея Туполева;

            международный аэропорт Москва (Домодедово) имени ученого Михаила Ломоносова;

            международный аэропорт Москва (Шереметьево) имени поэта Александра Пушкина;

            международный аэропорт Анадырь (Угольный) имени писателя Юрия Рытхэу;

            международный аэропорт Анапа (Витязево) имени летчика-испытателя Владимира Коккинаки;

            международный аэропорт Архангельск (Талаги) имени писателя Федора Абрамова;

            международный аэропорт Астрахань (Нариманово) имени художника Бориса Кустодиева;

            международный аэропорт Белгород имени архитектора Владимира Шухова;

            международный аэропорт Благовещенск (Игнатьево) имени государственного деятеля Николая Муравьева-Амурского;

            международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени путешественника Владимира Арсеньева;

            международный аэропорт Воронеж (Чертовицкое) имени Петра I;

            международный аэропорт Екатеринбург (Кольцово) имени основателя горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири Акинфия Демидова;

            международный аэропорт Казань имени поэта Габдуллы Тукая;

            международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны;

            международный аэропорт Калуга (Грабцево) имени философа и изобретателя Константина Циолковского;

            международный аэропорт Краснодар (Пашковский) имени императрицы Екатерины II;

            международный аэропорт Красноярск имени оперного певца Дмитрия Хворостовского;

            международный аэропорт Магадан (Сокол) имени поэта Владимира Высоцкого;

            международный аэропорт Минеральные Воды имени поэта Михаила Лермонтова;

            международный аэропорт Мурманск имени императора Николая II;

            международный аэропорт Нижневартовск имени нефтяника Виктора Муравленко;

            международный аэропорт Нижнекамск (Бегишево) имени министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Николая Лемаева;

            международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино) имени летчика-испытателя Валерия Чкалова;

            международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) имени летчика Александра Покрышкина;

            аэропорт Новый Уренгой имени академика Ивана Губкина;

            аэропорт Норильск имени исследователя Арктики Николая Урванцева;

            международный аэропорт Омск (Центральный) имени военачальника Дмитрия Карбышева;

            аэропорт Пенза имени литературного критика Виссариона Белинского;

            международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени мореплавателя Витуса Беринга;

            международный аэропорт Псков (Кресты) имени княгини Ольги;

            международный аэропорт Самара (Курумоч) имени ученого Сергея Королева;

            международный аэропорт Симферополь имени художника-мариниста Ивана Айвазовского;

            международный аэропорт Сочи (Адлер) имени летчика-космонавта Виталия Севастьянова;

            международный аэропорт Ставрополь (Шпаковское) имени полководца Александра Суворова;

            международный аэропорт Сургут имени геолога Фармана Салманова;

            международный аэропорт Сыктывкар имени летчика Петра Истомина;

            международный аэропорт Томск (Богашево) имени авиаконструктора Николая Камова;

            международный аэропорт Тюмень (Рощино) имени ученого Дмитрия Менделеева;

            международный аэропорт Уфа имени поэта Мустая Карима;

            международный аэропорт Хабаровск (Новый) имени адмирала, исследователя Дальнего Востока Геннадия Невельского;

            международный аэропорт Чебоксары имени космонавта Андрияна Николаева;

            международный аэропорт Челябинск (Баландино) имени физика Игоря Курчатова;

            международный аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) имени писателя Антона Чехова;

            международный аэропорт Якутск имени писателя Платона Ойунского.

            Как сообщал в декабре ТАСС, аэропорт Шереметьево после присвоения имени Пушкина отобразит новое наименование на специальных почетных досках, которые будут размещены на зданиях терминалов.

            При этом международные аэропорты Санкт-Петербурга (Пулково) и Волгограда (Гумрак) не получили дополнительного наименования. Они временно выведены из проекта во избежание поляризации общественных настроений в регионах, как сообщается на сайте Общественной палаты.

            Политолог Дмитрий Гусев заявил газете ВЗГЛЯД, что присвоение аэропортам имен великих россиян стало хорошим примером общественной кампании. «Важно то, что люди сами выбрали названия для аэропортов. Это показывает, что современные подходы к обсуждению проблем эффективны. Тогда не будет ни митингов, ни споров», – сказал он.

            «Открытое голосование нужно закрепить в практику, но это есть уже сейчас. Люди голосуют, например, в «Активном гражданине». Но такую практику все равно нужно расширять», – считает Гусев. Он добавил, что голосовать в Сети удобно, покрытие интернетом по стране большое. «Это дешево, эффективно, тратить бюджетные деньги не нужно. А вот нагрузка по оформлению и переименованию аэропортов ляжет на их собственников», – подчеркнул собеседник.

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