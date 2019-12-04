Названа причина смерти солдата-срочника на второй день службы

В воинской части Белгорода 19-летний солдат-срочник скончался на второй день после начала службы, причиной службы стали проблемы с сердцем, сообщило правительство региона.

«30 ноября судебно-медицинским экспертом областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Белгородское бюро судебно-медицинской экспертизы» установлена точная причина смерти военнослужащего из Ставропольского края, проходившего срочную службу в Белгородской войсковой части №20925, – острая коронарная недостаточность», – сообщается на сайте правительства.

Председатель Белгородского регионального отделения комитета солдатских матерей Николай Волжанин сообщил ТАСС, что солдат скончался 29, когда в спортзале пытался выполнить упражнение на турнике.

Волжанин отметил, что воинская часть, в которой произошел инцидент, является образцово-показательной и находится на хорошем счету. Ранее подобных происшествий там не случалось.

«Знаю эту часть только с хорошей стороны, руководство части всегда открыто к сотрудничеству, каких-либо грубых нареканий с нашей стороны к части никогда не было», – пояснил он.

Воинская часть помогла родственникам перевезти и сопроводить тело погибшего. По факту происшествия военная прокуратура начала проверку.

В октябре СМИ сообщили, что призывник в подмосковном Подольске умер накануне перед отправкой в армию.