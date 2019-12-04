Производители газировки пообещали снизить количество сахара в напитках

Представители Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН), куда входят PepsiCo и Coca-Cola, подписали Кодекс добровольных обязательств по снижению объема сахара в напитках в среднем на 10% до конца 2024 года.

Кодекс был подписан членами СПБН в Роспотребнадзоре в среду, сообщает «Интерфакс».

В рамках кодекса производители также обязуются не размещать рекламу в СМИ и медиа, которые рассчитаны на детей до 12 лет. По словам президента СПБН Максима Новикова, возраст в 12 лет был выбран в соответствии с международной практикой и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Именно эта аудитория считается той, у которой не сформировались привычки и понимание рационального питания. Мы считаем целесообразным до этого возраста ограничить эту рекламу», – пояснил он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала намерения производителей и напомнила о важности темы здорового питания и ее особого места в национальных проектах.

В ноябре 2018 года в правительстве предложили ввести акцизы на сладкие газированные напитки в размере в размере 20%, тогда инициативу в Минздраве поддержали.

Позже Минфин предложил отменить льготный НДС для сладких напитков в качестве альтернативы введения налога.