В Госдуме отреагировали на жалобы депутата по условиям труда

Ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко, говоря о словах другого парламентария Александра Петрова об организации труда в Госдуме, подчеркнул, что «в Думе нужно работать, а не жаловаться».

«Я внимательно ознакомился с публикациями СМИ, в которых мой коллега, депутат Александр Петров рассказывает об организации труда в Думе и обустройстве своего быта в Москве. Я убежден, что люди должны стремиться к работе в Думе для защиты интересов людей и принятия качественных законов. Этому должна сопутствовать четкая организация труда и дисциплина. Если не готов мириться с тяготами и лишениями депутатской службы, то нужно делать выводы и принимать решения до того, как стать депутатом», – подчеркнул Евгений Ревенко, передает «Регнум».

Он отметил, что знает Александра Петрова как опытного, профессионального и трудолюбивого депутата.

«Мы обсудили с ним данный инцидент. По его словам, его рассказ об организации труда в Думе и справедливое замечание о том, что в нашей работе организован четкий порядок, многие СМИ подали как жалобу, а не объективную информацию. Поэтому призываю журналистов быть более корректными в интерпретациях», – заключил Ревенко.

Ранее член фракции «Единая Россия» Александр Петров поделился с представителями СМИ жалобами на тяжелые условия работы в Государственной думе, а именно: на большие штрафы за пропуск пленарных заседаний Госдумы из-за больничных, а также на служебные квартиры «советского образца».