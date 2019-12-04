Всемирный банк оценил совокупное богатство России

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4 декабря, среда  |  Последнее обновление — 15:43  |  vz.ru
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Цены на нефть создадут проблемы США и помогут России

Сланцевой революции США предрекли конецФото: Nick Oxford/Reuters
В ОПЕК готовятся к похоронам своего главного конкурента – американской сланцевой нефти, чей «золотой век» подошел к концу. А в Saxo Bank предсказали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году. Оба шокирующих сценария выгодны как в целом для российской экономики, так и для нефтяных и даже газовых компаний России. Но сбудутся ли эти прогнозы?  Подробности...
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«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»

Из темного дела об убийстве боевика старательно лепят историю «нового Скрипаля»Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Объявлены персонами нон грата и высланы из Германии два сотрудника российского посольства. Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Убитого называют «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток – 2». Подробности...
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Как российских бомжей превращают в рабов

Российские бездомные стали жертвой мошенников нового типаФото: Станислав Красильников/ТАСС
На улицах российских городов за последние годы стало заметно меньше бездомных. Они не испарились. Многие из них обратились за помощью в так называемые трудовые дома – и стали жертвами системы жесточайшей эксплуатации и даже насилия. Перед нами совершенно новое явление для современной российской действительности. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как все это устроено. Подробности...
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Россия и Венгрия объединяются против образования Украины

Насильная украинизация уже начала приносить неприятности КиевуФото: Мария Фролова/ТАСС
Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Будапешт уже давно жестко выступает против политики украинизации, ставя палки в колеса сотрудничеству НАТО и Киева. России будет выгодно объединить усилия с Венгрией по этому вопросу. И не только потому, что у Будапешта есть право голоса в ЕС и НАТО. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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А что, если бы у Сенцова была атомная бомба?

Дмитрий Родионов, политолог
Разумеется, ни США, ни страны Европы никогда не допустят появления у Украины ядерного оружия. Хотя бы потому, что уже ни у кого и нигде нет доверия к этой территории к юго-западу от России. Подробности...

В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование

Марат Шибутов, Член Общественного совета Алма-Аты (Казахстан)
Иностранное образование не такое уж и блестящее. Страсть к инновациям закладывается в школе и в семье. А миллионы обученных по стандарту школьников даже просто статистически вероятнее дадут успешных инноваторов, чем несколько тысяч студентов. Подробности...
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В Южной Америке взорвался политический вулкан

Андрей Манчук, политолог
Массовая волна восстаний, которая охватила в последние месяцы основные южноамериканские страны, – это нечто большее, чем точечные вспышки политической борьбы. Люди хотят жить принципиально по-новому, но пока не знают как. Подробности...
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              Всемирный банк оценил совокупное богатство России

              4 декабря 2019, 15:44

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Совокупный объем богатства России с 2000-го по 2017 год вырос на 73%, до 1,3 квадриллиона рублей. Богатство на душу населения увеличилось до 8,9 млн рублей (на 76%), следует из доклада Всемирного банка «Насколько богата Россия?».

              «В период с 2000 по 2017 годы объем совокупного богатства России вырос на 73%: с 753 млн до 1 квадриллиона 306 трлн рублей (в постоянных ценах 2017 года). Рост богатства из расчета на душу населения был аналогичным (76%): объем совокупного богатства на душу населения увеличился с 5 млн 57 тыс. рублей до 8 млн 891 тыс. рублей при том, что общая численность населения России в целом сократилась за этот период на 1,4%», – передает РИА «Новости» текст документа.

              Указывается, что к 2017 году типичный россиянин стал в 1,8 раза богаче, чем в 2000 году, однако все равно отставал от типичного жителя стран ОЭСР, который был богаче россиянина в среднем в четыре раза.

              Общее богатство страны высчитывалось исходя из четырех активов: природного капитала – энергоносителей, минерально-сырьевых ресурсов, пашней и пастбищей, особо охраняемых природных территорий и лесов; произведенного капитала – машин, строений, оборудования и городской земли; человеческого капитала – знаний, навыков и опыта, воплощенных в рабочей силе; а так же чистых иностранных активов, то есть портфельных и прямых инвестиций, которые размещены в других странах.

              «Возможно, это покажется удивительным, но человеческий капитал составляет самую большую долю богатства в России – 46%», – говорится в докладе.

              На втором месте производственный капитал, на который приходится 33%, на природный капитал – 20%, а на чистые иностранные активы всего 1% совокупного богатства России. В структуре ОЭСР человеческий капитал в среднем составляет 70%, а произведенный капитал – 28%. Чистые иностранные активы в ОЭСР имеют отрицательную величину – минус 1%.

              При этом при нынешних темпах роста России потребуется почти 100 лет, чтобы догнать страны ОЭСР по показателю человеческого капитала, следует из доклада.

              «Показатель человеческого капитала на душу населения в России существенно вырос, но при этом он составляет одну пятую от среднего показателя по ОЭСР», – говорится в докладе.

              Также в докладе Всемирного банка представлен прогноз роста российской экономики – он оказался повышен на 2019 год с 1% до 1,2%, передает ТАСС.

              «Слабая динамика экономического роста, отмечавшаяся в первом полугодии 2019 года, сменилась ускорением роста в III квартале года на уровне 1,7% год к году, что было обусловлено смягчением денежно-кредитной политики, ускорением расходования средств государственного бюджета и некоторыми конъюнктурными факторами. В этой связи наш прогноз на 2019 год скорректирован в сторону повышения до 1,2% (по сравнению предыдущей оценкой в 1%). Прогноз экономического роста в 2020 году - 1,6%, а в 2021 году - 1,8%», – отмечают эксперты ВБ.

              Указывается, что вклад нацпроектов в динамику ВВП составит около 0,1 п. п. в 2020 году, и около 0,2-0,3 в 2021 году «по мере ослабления негативного влияния повышения НДС и ускорения темпов реализации инфраструктурных проектов».

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что мешает России совершить экономический прорыв.


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