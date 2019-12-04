Всемирный банк оценил совокупное богатство России

Совокупный объем богатства России с 2000-го по 2017 год вырос на 73%, до 1,3 квадриллиона рублей. Богатство на душу населения увеличилось до 8,9 млн рублей (на 76%), следует из доклада Всемирного банка «Насколько богата Россия?».

«В период с 2000 по 2017 годы объем совокупного богатства России вырос на 73%: с 753 млн до 1 квадриллиона 306 трлн рублей (в постоянных ценах 2017 года). Рост богатства из расчета на душу населения был аналогичным (76%): объем совокупного богатства на душу населения увеличился с 5 млн 57 тыс. рублей до 8 млн 891 тыс. рублей при том, что общая численность населения России в целом сократилась за этот период на 1,4%», – передает РИА «Новости» текст документа.

Указывается, что к 2017 году типичный россиянин стал в 1,8 раза богаче, чем в 2000 году, однако все равно отставал от типичного жителя стран ОЭСР, который был богаче россиянина в среднем в четыре раза.

Общее богатство страны высчитывалось исходя из четырех активов: природного капитала – энергоносителей, минерально-сырьевых ресурсов, пашней и пастбищей, особо охраняемых природных территорий и лесов; произведенного капитала – машин, строений, оборудования и городской земли; человеческого капитала – знаний, навыков и опыта, воплощенных в рабочей силе; а так же чистых иностранных активов, то есть портфельных и прямых инвестиций, которые размещены в других странах.

«Возможно, это покажется удивительным, но человеческий капитал составляет самую большую долю богатства в России – 46%», – говорится в докладе.

На втором месте производственный капитал, на который приходится 33%, на природный капитал – 20%, а на чистые иностранные активы всего 1% совокупного богатства России. В структуре ОЭСР человеческий капитал в среднем составляет 70%, а произведенный капитал – 28%. Чистые иностранные активы в ОЭСР имеют отрицательную величину – минус 1%.

При этом при нынешних темпах роста России потребуется почти 100 лет, чтобы догнать страны ОЭСР по показателю человеческого капитала, следует из доклада.

«Показатель человеческого капитала на душу населения в России существенно вырос, но при этом он составляет одну пятую от среднего показателя по ОЭСР», – говорится в докладе.

Также в докладе Всемирного банка представлен прогноз роста российской экономики – он оказался повышен на 2019 год с 1% до 1,2%, передает ТАСС.

«Слабая динамика экономического роста, отмечавшаяся в первом полугодии 2019 года, сменилась ускорением роста в III квартале года на уровне 1,7% год к году, что было обусловлено смягчением денежно-кредитной политики, ускорением расходования средств государственного бюджета и некоторыми конъюнктурными факторами. В этой связи наш прогноз на 2019 год скорректирован в сторону повышения до 1,2% (по сравнению предыдущей оценкой в 1%). Прогноз экономического роста в 2020 году - 1,6%, а в 2021 году - 1,8%», – отмечают эксперты ВБ.

Указывается, что вклад нацпроектов в динамику ВВП составит около 0,1 п. п. в 2020 году, и около 0,2-0,3 в 2021 году «по мере ослабления негативного влияния повышения НДС и ускорения темпов реализации инфраструктурных проектов».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что мешает России совершить экономический прорыв.