Останки советского солдата обнаружили на вилле немецкого телеведущего

Останки человека нашли в саду на вилле известного телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме: по каске и боеприпасам определили, что это советский солдат, сообщили СМИ.

Как передает таблоид Bild, скелет нашли в ходе строительных работ. Он был зарыт в землю примерно на 30 сантиметров, состояние костей указывало на то, что человек скончался много лет назад. В ближайшие дни эксперты изучат останки, чтобы определить время и конкретную причину смерти, затем они будут захоронены, передает РИА «Новости».

О том, что останки принадлежат советскому солдату, заявил изданию руководитель подразделения Народного союза по уходу за воинскими захоронениями в федеральной земле Бранденбург Оливер Брайтхаупт, он сообщил, что «в этом нет сомнений».

Напомним, в июле 2018 года останки 300 советских бойцов обнаружили в Ленинградской области.