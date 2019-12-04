ВАДА опубликовало пересмотренный стандарт для тестирования и расследований

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало пересмотренный международный стандарт для тестирования и расследований (ISTI).

Стандарт был утвержден исполкомом ВАДА 4 ноября 2019 года и вступает в силу с 1 марта 2020 года.

Изменения связаны с тем, чтобы образцы мочи соответствовали удельному весу для анализа. С 1 марта 2020 года необходимый объем мочи для анализа останется на уровне 90 мл, если спортсмен сможет предоставить 150 мл или больше, минимальный удельный вес будет снижен с помощью рефрактометра до показателя 1,003 или выше вместо нынешних 1,005 или выше, передает РИА «Новости».

Если спортсмен предоставит образец объемом более 90 мл, но меньше 150 мл, показатель удельного веса 1,005 останется в силе. Спортсмены, которые предоставят образец с удельным весом ниже упомянутых значений, должны будут продолжать предоставлять образец до тех пор, пока не будет достигнут подходящий показатель удельного веса.

Данные поправки будут применяться во время Олимпиады и Паралимпиады 2020 года.

Напомним, 5 ноября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на Всемирной конференции по допингу заявил, что новый вид допинг-тестов может быть использован на летней Олимпиаде 2020 года в Токио.