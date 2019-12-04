ВАДА опубликовало пересмотренный стандарт для тестирования и расследований

Взгляд
4 декабря, среда  |  Последнее обновление — 09:36  |  vz.ru
Разделы

Цены на нефть создадут проблемы США и помогут России

Сланцевой революции США предрекли конецФото: Nick Oxford/Reuters
В ОПЕК готовятся к похоронам своего главного конкурента – американской сланцевой нефти, чей «золотой век» подошел к концу. А в Saxo Bank предсказали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году. Оба шокирующих сценария выгодны как в целом для российской экономики, так и для нефтяных и даже газовых компаний России. Но сбудутся ли эти прогнозы?  Подробности...
Перейти а раздел…

Греция переходит в лагерь противников России

При Мицотакисе «братская» Греция внезапно обернулась чуть ли не русофобской ПольшейФото: Zuma/ТАСС
Премьер-министр Греции заявил о том, что Россия своевольно лезет во внутренние дела Балкан и ей необходимо дать отпор, причем оригинальным образом. Почему некогда дружественные отношения Москвы и Афин дошли до такого состояния? Кто спровоцировал греков на подобную фронду? И при чем тут президент Франции Эммануэль Макрон? Подробности...
Перейти а раздел…

Как создавался символ могущества СССР в Арктике

Ледокол «Ленин» стал одним из символов технологического могущества СССРФото: Марк Редькин/ТАСС
Ровно шестьдесят лет назад наша страна получила один из величайших символов технологического успеха – в эксплуатацию был принят первый в мире атомный ледокол «Ленин». Для каких задач создавалось это уникальное судно, какие рекорды были им установлены и почему ни США, ни Канада не смогли создать ничего подобного? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия и Венгрия объединяются против образования Украины

Насильная украинизация уже начала приносить неприятности КиевуФото: Мария Фролова/ТАСС
Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Будапешт уже давно жестко выступает против политики украинизации, ставя палки в колеса сотрудничеству НАТО и Киева. России будет выгодно объединить усилия с Венгрией по этому вопросу. И не только потому, что у Будапешта есть право голоса в ЕС и НАТО. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

В Южной Америке взорвался политический вулкан

Андрей Манчук, политолог
Массовая волна восстаний, которая охватила в последние месяцы основные южноамериканские страны, – это нечто большее, чем точечные вспышки политической борьбы. Люди хотят жить принципиально по-новому, но пока не знают как. Подробности...

Нас всех заранее хотят записать в преступники

Сергей Худиев, публицист, богослов
Новый законопроект о семейно-бытовом насилии превращает в уязвимость сам по себе брачный статус. Вступить в брак – значит приобрести себе поражение в правах, оказаться на положении человека заранее подозреваемого. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Опыт «Дома-2» расширяет горизонты философии

Илья Переседов, журналист
Много лет приходится слышать, что у классической философии нет будущего – она слишком сложна для понимания, к тому же полна противоречий. Но все противоречия философии не дотягивают до парадоксов Алёны Водонаевой, выходящих стотысячными тиражами. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    Китайский секрет «Силы Сибири»

    Все, что нужно знать о газопроводе «Сила Сибири»

    Почему медведь стал символом России

      Перейти а раздел…

      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
      Подробности...

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...

      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          Вам нужен документ с указанием вашей национальности?
          • Да

          • Нет

          Нравятся ли вам российские вина?
          • Да

          • Нет

          • Не доводилось их пробовать

          Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Санкции против России за убийство в Берлине могут навредить «Северному потоку – 2»
              Житель Перми открыл стрельбу из ружья по прохожимВ Киеве обвинили Россию и СССР в «оглуплении» жителей УкраиныСША продолжили «визовую войну» с РоссиейРоссийские музеи перестали верить властям США
              Трампу пригрозили 20-летним тюремным срокомСША и Дания обсудят Арктику и ГренландиюВ Пентагоне назвали факторы «победы над СССР» в холодной войнеИлона Маска отдали под суд
              Украина обратилась к Венгрии за разъяснением слов спикера ГосдумыНа вилле немецкого телеведущего обнаружили останки советского солдатаПосол США упрекнул «богатую» Германию в недостаточных тратах на оборонуВАДА пересмотрело стандарт для тестирования и расследований

              Главная тема


              Греция переходит в лагерь противников России

              «Отдыхай там, молчи»


              Певцов в образе Сталина призвал Познера «не гадить в России»

              за «Северный поток – 2»


              В Бундестаге задумались о наказании для США и Украины

              симон петлюра


              Киев решил отпраздновать 100-летие передачи Польше Западной Украины

              Видео

              символ России


              Русского медведя придумали русофобы

              новая реальность


              Закон о семейном насилии лишит мужчин невиновности

              Товарищ Хуа


              Санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями

              транзита газа


              Украина выбрала удобный момент для шантажа Газпрома

              Угроза безопасности


              Дометрий Завольский: СССР погубили советские методы

              Преследовать и карать


              Наталья Холмогорова: Закон о семейном насилии нарушает базовые принципы права

              Радикальные реформы


              Андрей Манчук: Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей

              викторина


              Знаменитые цитаты – фейк или не фейк?

              на ваш взгляд


              Вам нужен документ с указанием вашей национальности?

              ВАДА опубликовало пересмотренный стандарт для тестирования и расследований

              4 декабря 2019, 08:31

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало пересмотренный международный стандарт для тестирования и расследований (ISTI).

              Стандарт был утвержден исполкомом ВАДА 4 ноября 2019 года и вступает в силу с 1 марта 2020 года.

              Изменения связаны с тем, чтобы образцы мочи соответствовали удельному весу для анализа. С 1 марта 2020 года необходимый объем мочи для анализа останется на уровне 90 мл, если спортсмен сможет предоставить 150 мл или больше, минимальный удельный вес будет снижен с помощью рефрактометра до показателя 1,003 или выше вместо нынешних 1,005 или выше, передает РИА «Новости».

              Если спортсмен предоставит образец объемом более 90 мл, но меньше 150 мл, показатель удельного веса 1,005 останется в силе. Спортсмены, которые предоставят образец с удельным весом ниже упомянутых значений, должны будут продолжать предоставлять образец до тех пор, пока не будет достигнут подходящий показатель удельного веса.

              Данные поправки будут применяться во время Олимпиады и Паралимпиады 2020 года.

              Напомним, 5 ноября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на Всемирной конференции по допингу заявил, что новый вид допинг-тестов может быть использован на летней Олимпиаде 2020 года в Токио.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............