Песков назвал главную неудачу года

Недостаточный темп роста экономики страны является главной неудачей уходящего года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У Пескова спросили о главных неудачах и достижениях за 2019 год. «Президент на это отвечает достаточно традиционно. Какое-то отдельно взятое достижение вряд ли можно назвать, потому что основной целью является благосостояние людей», – ответил пресс-секретарь главы государства, передает ТАСС

«Действительно, по объективным причинам уровень благосостояния Россия или топтался на месте или сокращался в последние три-четыре года, была такая негативная тенденция. Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но, тем не менее, тенденция ушла в плюс. И это на фоне абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности. Вот это, наверное, главное достижение, потому что российская экономика, несмотря на недружественную, скажем так, атмосферу, в которой она существует, российская экономика и социальная система они абсолютно сохраняют свою устойчивость. Вот это является главным достижением», – отметил Песков.

Напомним, 25 декабря президент Владимир Путин на встрече с правительством по итогам года призвал сделать все для улучшения структуры и качества экономики, чтобы повысить уровень жизни россиян.