Путин назвал главной целью улучшение уровня жизни россиян

Президент Владимир Путин на встрече с правительством по итогам года призвал сделать все для улучшения структуры и качества экономики, чтобы повысить уровень жизни россиян.

«Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно. Нужно сделать все для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество», – сказал он, передает ТАСС.

Президент напомнил, что именно этому посвящены национальные проекты и национальные цели развития. «Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей. Разумеется, это само по себе не является самоцелью. Самоцелью является улучшение жизни граждан», – добавил Путин.

Глава государства также отметил, что в России создана хорошая макроэкономическая база развития. «Из того, что нельзя не отметить в качестве позитива – это создание хорошей макроэкономической базы развития. Это уникальный результат, в нашей новейшей истории ничего подобного не было», – сказал он.

Летом Путин заявил, что ключевой момент национальных проектов – поднятие уровня жизни россиян. В связи с этим он указал на необходимость изменить структуру российской экономики, «сделать ее высокотехнологичной», «чтобы толкнуть производительность труда и на этой базе обеспечить рост благосостояния граждан».