Молдавия и Газпром продлили контракт на поставку газа

Газпром и Молдовагаз продлили действующий контракт на поставку голубого топлива на год, сообщила пресс-служба молдавского правительства.

Председатель правления Молдовагаз Вадим Чебан проинформировал премьер-министра республики Иона Кику, «что компания продлила контракт с Газпромом на поставки природного газа на один год», говорится в сообщении, передает ТАСС.

В настоящее время Молдавия приобретает газ у Газпрома по договору, который был подписан в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря 2019 года. В ноябре вице-премьер Дмитрий Козак после российско-молдавских переговоров сообщил, что цены на газ из России для Молдавии снизятся после изменений формулы контракта.