Вовк, Николаев и Жилин стали народными артистами

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31 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 11:59  |  vz.ru
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Компромисс с Украиной спасет Газпром от стратегических потерь

Газовые войны Москвы и Киева если уж и начинались, то всегда в первых числах январяФото: Gleb Garanich/Reuters
России и Украине удалось за сутки до Нового года решить газовый спор и заключить новый контракт о транзите газа в Европу. Все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены, транзит продолжится на устраивающих все три стороны условиях. Правда, есть в этой истории и проигравшие. На какие уступки пришлось пойти Газпрому, чтобы договориться с Киевом? Подробности...
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Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

Борис Ельцин покидает президентский кабинет в Кремле 31 декабря 1999 годаФото: Reuters
20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин. Пока еще с приставкой и. о., но через три месяца он победит на президентских выборах. Тогда почти никто не мог представить, что путинская эпоха окажется столь значимой в истории России. Подробности...
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Как государство помогает фермерам богатеть

Ирина Евграфова демонстрирует продукты собственного изготовленияФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Жердевские грибы, гуси из Петровского, сыр и козье молоко из Савинки – лишь немногие брендовые продукты Тамбовской области, которые появились либо в самое ближайшее время выйдут на рынок благодаря грантам «Агростартап». О том, как гранты из федерального бюджета по нацпроекту поднимают тамбовское село, репортаж специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Турция открывает в Средиземном море второй фронт

Протурецкие боевики из Сирии меняют один регион Средиземного моря на другой Фото: Zuma/ТАСС
Парламент Турции через несколько дней рассмотрит вопрос об отправке войск в Ливию. СМИ уже сообщают о переброске под Триполи подконтрольных Анкаре боевиков из Сирии. Одновременно Италия призывает ввести над Ливией бесполетную зону. Но в НАТО нет единой точки зрения по этому поводу. А вот намерения Турции не вызывают сомнений: скоро Анкара может стать участницей сразу двух конфликтов в Средиземном море. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Пожалуйста, не дарите крыс!

Наталья Холмогорова, правозащитник
Зоозащитники бьют тревогу. По опыту предыдущего, 2008-го года Крысы, после праздников нас ждет наплыв ненужных и брошенных «живых подарков». Значительная часть подаренных мышей и крыс в течение января-февраля окажется на улице. Подробности...

Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Скоро, совсем скоро самому громкому мему всея Руси «я устал – я ухожу» стукнет ровно двадцать лет. Минута в минуту. Но, кстати, эти слова Борис Николаевич никогда не говорил. Подробности...
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Новогоднее чудо можно назвать промыслом Бога

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Вечная новогодняя тема «Ирония судьбы» – история про бытовое чудо, простая, человеческая и невероятная. И уже лет десять, наверное, как каждый сладострастно жаждет ее смять, опошлить, изничтожить. Подробности...
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    Как отличаются новогодние обращения в разных странах

    Столкновение военных России и США в Сирии

    Спасибо американцам за наши Курилы

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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
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          • Очень плохим

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          • Да

          • Нет

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          • На улице Сталина

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              Насколько успешным был для вас лично 2019 год?

              Вовк, Николаев и Жилин стали народными артистами

              31 декабря 2019, 11:33

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Президент Владимир Путин присвоил звание «Народный артист Российской Федерации» телеведущей Ангелине Вовк, музыканту Сергею Жилину и композитору Игорю Николаеву.

              «За большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации», – передает РИА «Новости» текст указа, опубликованного на сайте правовой информации.

              Звания удостоились телеведущая Ангелина Вовк (которая является заведующей кафедрой сценической речи Московского государственного института культуры), пианист, дирижер и глава структурного подразделения оркестра «Фонограф» Сергей Жилин и композитор Игорь Николаев. –

              Кроме того, Путин наградил ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимира Мау орденом Александра Невского.

              «За большой вклад в научно-педагогическую деятельность и подготовку высококвалифицированных специалистов наградить: орденом Александра Невского Мау Владимира Александровича - ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президента РФ», – говорится в указе. 

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