Вовк, Николаев и Жилин стали народными артистами

Президент Владимир Путин присвоил звание «Народный артист Российской Федерации» телеведущей Ангелине Вовк, музыканту Сергею Жилину и композитору Игорю Николаеву.

«За большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации», – передает РИА «Новости» текст указа, опубликованного на сайте правовой информации.

Звания удостоились телеведущая Ангелина Вовк (которая является заведующей кафедрой сценической речи Московского государственного института культуры), пианист, дирижер и глава структурного подразделения оркестра «Фонограф» Сергей Жилин и композитор Игорь Николаев. –

Кроме того, Путин наградил ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимира Мау орденом Александра Невского.

«За большой вклад в научно-педагогическую деятельность и подготовку высококвалифицированных специалистов наградить: орденом Александра Невского Мау Владимира Александровича - ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президента РФ», – говорится в указе.

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