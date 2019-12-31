Нефть подешевела перед новогодними праздниками

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром слабо снижаются, инвесторы закрывают позиции перед новогодними праздниками.

Цена мартовских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,04% – до 66,64 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,1%, составив 61,62 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Нефть марки Brent в 2019 году подорожала примерно на 24%, WTI – почти на 36%. Это самый сильный годовой рост стоимости обеих марок нефти за последние три года. Котировки поддерживает снижение напряженности в торговых отношениях США и Китая и сокращение добычи странами ОПЕК+.

По мнению экспертов, в следующем году рост цен продолжится, однако его может ограничить сохраняющееся давление на мировую экономику.