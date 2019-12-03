Зеленский собрался возвращать домой украинских гастарбайтеров

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению работающих украинцев.

«Запускаем новую государственную программу для тех, кто хочет вернуться на Украину, для тех, кто собирается искать лучшей доли за рубежом», - написал президент Украины в своем Facebook .

В рамках первого этапа госпрограммы будут предусмотрены доступные кредиты для собственного дела под 5%, 7% и 9% годовых.

«Возвращайтесь и оставайтесь», - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что что украинцы в 2018 больше всех получили видов на жительство в странах ЕС.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД