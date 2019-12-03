ФСБ задержала в Москве и Челябинске двух предводителей «Хизб ут-Тахрир»

В Москве и Челябинске задержаны два лидера и семь членов запрещенной в России террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«На территории городов Москва и Челябинск задержаны два главаря и семь активных членов запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (далее – МТО) из числа граждан России и уроженцев государств Центрально-Азиатского региона», – сообщили в ЦОС, передает РИА «Новости».

Задержанные по указанию зарубежных эмиссаров распространяли в России идеологии террористической организации, «нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти», отметили в спецслужбе.

Участники группировки на конспиративных собраниях вербовали местных мусульман и трудовых мигрантов.

«По местам жительства членов МТО обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности», – добавили в ФСБ.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела.

В конце ноября в Дагестане задержали двух вероятных пособников боевиков, у одного из них нашли арсенал оружия.