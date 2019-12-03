Минск анонсировал встречу Путина и Лукашенко в конце недели

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко планируется на конец текущей недели, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Это уже, наверное, не секрет – встреча президентов Беларуси и России, как планируется, состоится в конце текущей недели. До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам государств», – передает РИА «Новости» слова Эйсмонт.

По ее словам, после встречи глав правительств «и состоится основная встреча, о которой так много сейчас говорят».

Напомним, в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин договорился встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко до нового года.

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