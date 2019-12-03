Астронавт США пообещал с гордостью носить российский орден Мужества

Американский астронавт Ник Хейг пообещал с гордостью носить российский орден Мужества.

«Для меня большая честь получить российский орден Мужества. Я буду носить его с гордостью в знак уважения к моему командиру Алексею Овчинину и поисково-спасательным службам, благодаря которым мы смогли вернуться домой к своим родным и близким», – написал астронавт на своей странице в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении американского астронавта Ника Хейга «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур».

В понедельник Роскосмос открыл памятник в честь спасения экипажа корабля «Союз МС-10» после аварии ракеты «Союз-ФГ» в октябре 2018 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД