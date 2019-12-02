Роскосмос открыл памятник в честь спасения экипажа корабля «Союз МС-10»

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-10», в котором после аварии ракеты «Союз-ФГ» в октябре прошлого года спаслись российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, установили в качестве памятника на территории Роскосмоса на Бережковской набережной в Москве.

На территории Роскосмоса установлен постамент диаметром 8,2 метра из гранита, на который помещен спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-10». На вертикальной стене позади выгравирована надпись: «Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-10».

Перед капсулой установлена памятная табличка.

«Пилотируемый корабль «Союз МС-10» стартовал с космодрома Байконур 11 октября 2018 года на ракете-носителе «Союз ФГ». Экипаж: командир корабля Алексей Овчинин (Россия), бортинженер Ник Хейг (США). Во время полета произошла нештатная ситуация, система аварийного спасения увела корабль от ракеты, спускаемый аппарат совершил мягкую посадку. Алексей Овчинин и Ник Хейг не пострадали и продолжили подготовку к очередному космическому полету, который состоялся 14 марта 2019 года», – передает РИА «Новости» текст памятной надписи.

«Все мы должны помнить о том дне, не забывать о своем долге, о своей ответственности, делать все, чтобы наша космонавтика работала безаварийно, а если случаются нештатные ситуации, то сделать все, чтобы спасти наших людей», – заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он также поблагодарил предприятия космической отрасли за создание надёжной ракетно-космической техники, включая производителя системы аварийного спасения МКБ «Искра», а также экипаж за мужество, проявленное во время нештатной ситуации.

В свою очередь Овчинин высказал пожелание, чтобы такие ситуации в космонавтике больше не повторялись, и отметил, что ЧП доказало всему миру надежность российской космической техники.

Также астронавт США Ник Хейг получил из рук Рогозина орден Мужества, передает ТАСС.

Помимо этогопочетными грамотами был награжден коллектив Ракетно-космической корпорации «Энергия» и НПО «Композит».

Авария перед запуском «Союз-ФГ» произошла 10 октября 2018 года, на корабле «Союз МС-10» были двое – россиянин Алексей Овчинин и американец Тайлер Хейг.

Позднее сообщалось, что у членов экипажа нашли проблемы со здоровьем, их должны отправить в Москву спецбортом. Все пилотируемые пуски России приостановлены в связи с аварией во время старта «Союз-ФГ».

Напомним, 8 октября президент России Владимир Путин подписал указ о награждении американского астронавта Ника Хейга «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур».

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