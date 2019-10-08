Путин наградил американского астронавта за полет на аварийном «Союзе»

Президент России Владимир Путин наградил американского астронавта Ника Хейга за мужество в ходе сорвавшегося из-за аварийной ракеты «Союз-ФГ» полета, следует из текста указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Наградить орденом Мужества Хейга Николаса Тайлера – астронавта Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, гражданина США», – говорится в тексте указа.

Орден астронавту вручен за «мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации».

Авария перед запуском «Союз-ФГ» произошла 10 октября 2018 года, на корабле «Союз МС-10» были двое – россиянин Алексей Овчинин и американец Тайлер Хейг.

Позднее сообщалось, что у членов экипажа нашли проблемы со здоровьем, их должны отправить в Москву спецбортом.

Напомним, 11 октября 2018 года все пилотируемые пуски России приостановлены в связи с аварией во время старта «Союз-ФГ».

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