Состояние богатейших людей мира увеличилось на 1,2 трлн долларов за год

Общее состояние 500 богатейших людей мира в 2019 году возросло на 1,2 трлн долларов, сообщает Bloomberg.

Согласно ежегодному «индексу миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), общее состояние бизнесменов оценивается в 5,9 трлн долларов, передает телеканал «360».

Самым богатым человеком планеты остался глава Amazon Джефф Безос (116 млрд долларов США), на втором – основатель компании Microsoft Билл Гейтс (113 млрд долларов).

На третьем месте расположился Бернар Арно – глава французской компании LVMH, владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy. Отмечается, что его состояние оценивается в 106 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что глава «Новатэка» Леонид Михельсон занял первую строчку рейтинга десяти самых успешных миллиардеров в уходящем десятилетии по версии журнала Forbes.