Бизнес-омбудсмен не исключил закрытия почти всех букмекерских контор в России

С 1 января в России могут закрыться 98% букмекерских контор, сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов со ссылкой на письмо «Ассоциации букмекерских контор».

В полученном Титовым письме утверждается, что «98% существующих пунктов приема ставок в ближайшем будущем подлежат закрытию». Это грозит потерей собираемых налогов и страховых взносов (около 5 млрд рублей), прекращением спонсорства детско-юношеского спорта, тысячами увольнений, расширением «теневого сектора этого бизнеса». Также отмечаются потери в области целевых отчислений (1,5 млрд рублей).

Опасения вызваны тем, что в большинстве регионов России правила землепользования и застройки не приведены в соответствие с новым классификатором, определяющим размещение зданий букмекерских контор вне игорных зон, передает РИА «Новости».

Титов предложил МЭР до 2025 года регулировать деятельность на участке, где уже размещены букмекерские конторы, существующим законом о госрегулировании проведения азартных игр.

Также омбудсмен считает, что изменение арендной платы и налогов должно быть «пропорционально площади, занимаемой организатором азартных игр в букмекерских конторах».