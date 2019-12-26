Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

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26 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 19:29  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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Запад задумался о развале альянса России и Китая

В качестве министра иностранных дел Юбер Ведрин встречал Владимира Путина в ходе визита президента во Францию почти 18 лет назадФото: Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС
Европейцы должны отказаться от духа крестовых походов и изменить отношения с Россией. Об этом говорят и опросы общественного мнения, и выступления различных европейских политиков, что действующих, что бывших. Ярким примером стала статья бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, в которой он упрекнул Европу за то, что она злится на русских, потому что они остались русскими. На деле Европу к дружбе с Россией толкает страх перед Китаем. Подробности...
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Какую пользу феминизм приносит мужчинам

Деятельность активисток феминизма зачастую может быть полезной для мужчин и благотворной в целомФото: Anton Vaganov/Reuters
Один из лозунгов «третьей волны феминизма», набирающей популярность в том числе и в России, лишение мужчин их «привилегий». Добровольно расставаться с привилегиями готовы далеко не все, что подразумевает борьбу, а в глазах радикалов − гендерную войну. Меж тем феминизм приносит пользу не только женщинам, но и мужчинам, против которых направлен. Он делал так раньше, он делает так сейчас. Подробности...
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Узбекская «перестройка» удостоилась лести Запада

Судя по публикациям западных СМИ, в Узбекистане наступил настоящий праздник демократииФото: Sadat/Zuma/ТАСС
Правящая партия Узбекистана теряет голоса после отмены Центризбиркомом страны итогов парламентских выборов на нескольких участках. Президент Мирзиёев урезает полномочия госбезопасности. The Economist называет Узбекистан «страной года», а СNN – лучшим туристическим направлением. Это политическая оттепель и ее объективная оценка в западных СМИ или уловки Ташкента по улучшению международного имиджа страны? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Украинская молодежь поползла к Бандере

Глеб Простаков, журналист
Закон о поддержке «Пласта» – из таких же вредных законов, которые влияют на умы и души, видоизменяют будущее Украины, по сути, а не только по форме. Казалось бы, что плохого может быть в скаутском законе? Хотя бы то, что он выращивает националистов. Подробности...

Чем может обернуться запрет нарезного оружия в России

Юрий Максимов, журналист, писатель
Почему охотник изначально должен ущемляться в конституционных правах, в отличие от 18-летнего покупателя спортивного автомобиля? Почему никто не боится управляемых снарядов в виде миллионов личных автомобилей? Подробности...
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Катастрофа Су-57, как праздник злобы

Максим Соколов, публицист
Беды и несчастья были, беды и несчастья будут – такова уж наша юдоль скорбей. И всегда найдутся светлоликие люди, которых это искренне радует. Вроде бы чувство «У соседа корова сдохла…» не относится к похвальным. Но если по отношению к России – можно. Подробности...
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      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

              26 декабря 2019, 19:04

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, стороны обсудили Иран и ситуацию в Сирии, сообщает канцелярия премьер-министра Израиля.

              «Премьер-министр Нетаньяху провел телефонную беседу с президентом Путиным, они обсудили Иран и ситуацию в Сирии. Президент Путин поздравил премьер-министра Нетаньяху с Ханукой, а премьер-министр Нетаньяху поздравил президента Путина с Новым годом», – передает ТАСС сообщение канцелярии.

              Пресс-служба Кремля сообщила, что разговор состоялся по инициативе Израиля. Отмечается, что Путин и Нетаньяху «обсудили актуальные темы региональной повестки дня», кроме того, затрагивались вопросы двусторонних отношений «в контексте запланированного на январь 2020 года визита президента России в Израиль».

              Отметим, что на этой неделе Израиль нанес очередные ракетные удары по Дамаску.


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