Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, стороны обсудили Иран и ситуацию в Сирии, сообщает канцелярия премьер-министра Израиля.

«Премьер-министр Нетаньяху провел телефонную беседу с президентом Путиным, они обсудили Иран и ситуацию в Сирии. Президент Путин поздравил премьер-министра Нетаньяху с Ханукой, а премьер-министр Нетаньяху поздравил президента Путина с Новым годом», – передает ТАСС сообщение канцелярии.

Пресс-служба Кремля сообщила, что разговор состоялся по инициативе Израиля. Отмечается, что Путин и Нетаньяху «обсудили актуальные темы региональной повестки дня», кроме того, затрагивались вопросы двусторонних отношений «в контексте запланированного на январь 2020 года визита президента России в Израиль».

Отметим, что на этой неделе Израиль нанес очередные ракетные удары по Дамаску.