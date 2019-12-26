Сомнолог рассказал о последствиях сна по 5 часов в день

Для некоторых людей пяти часов сна мало, и недосып грозит резким снижением эффективности и проблемами в принятии решений, поэтому нужно стараться высыпаться, заявил газете ВЗГЛЯД президент Российского общества сомнологов, д.м.н., профессор Роман Бузунов.

В среду в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади президент Владимир Путин признался, что в последнее время спит по 4-5 часов и никак не может выспаться.

«У каждого человека есть индивидуальная норма сна. В среднем каждому требуется от 7 до 9 часов, но также существуют длинноспящие и короткоспящие. Билл Клинтон как-то сказал: «Больше всего я совершил ошибок, когда был уставший и невыспавшийся». Недосып грозит неким снижением эффективности, проблемами в принятии решений и так далее», – говорит Бузунов.

При этом сомнолог отмечает, что на сон влияет не только его количество, но и качество. Можно проспать и 10 часов, но если организм был подвержен стрессу или условия для сна были плохими, то сон будет неэффективным.

Также врач рассказывает, что чаще всего бессонницами страдают те, кто могут спать столько, сколько захотят. А люди, которые недосыпают, как правило, спят глубоко.

«Беспредельно недосыпать невозможно. Если накапливается суммарно 24 часа, то есть при норме сна восемь часов человек шесть дней подряд спал по четыре – он становится недееспособным и будет засыпать прямо во время процесса деятельности. Соответственно, существует некий баланс, когда люди укорачивают сон и успевают больше, но переступив Рубикон – резко начнет падать эффективность», – объясняет Бузунов.

В 2016 году в разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко Путин признался, что страдает хроническим недосыпом. Российский лидер уточнил, что спал по 4-5 часов.