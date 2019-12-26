Утверждены правила выезда гостей ЧЕ-2020 из России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах выезда иностранцев, прибывших в страну на чемпионат Европы по футболу 2020 года.

Правила применяются с 30 мая по 13 июля 2020 года включительно в отношении иностранцев, прибывших в Россию по безвизовому режиму в рамках чемпионата, передает ТАСС.

Для выезда с территории Россию таким иностранцам необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, они обязаны выехать из России не позднее 13 июля.

Напомним, ранее в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении программы подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу, на который выделяется более 3,5 млрд рублей.

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