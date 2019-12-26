Песков о сроках строительства «Северного потока – 2»: Чем раньше, тем лучше

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о сроках строительства «Северного потока – 2», заявил, что чем раньше это произойдет, «тем лучше».

У Пескова спросили, действительно ли у России есть собственный трубоукладчик, благодаря которому работа над «Северным потоком – 2» может быть завершена через несколько месяцев, несмотря на санкции. На это он ответил: «Конкретику я вам давать не буду. Но действительно, есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе».

Он не стал говорить, о каком конкретном сроке может идти речь, пояснив, что чем раньше это произойдет, «тем лучше», передает РИА «Новости».

Во вторник президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что ОСК готова спроектировать и построить судно-трубоукладчик для строительства морских газопроводов.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Москва рассчитывает, что строительство трубопровода «Северный поток – 2» будет завершено в ближайшее время, несмотря на препятствия.

Координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер также выразил надежду, что «Северный поток – 2» будет достроен во второй половине 2020 года.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, обязав свою администрацию ввести санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». После этого швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

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