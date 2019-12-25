Опубликовано видео изъятия ребенка силой у отца на Кубани

В Сети появилось видео, как плачущего 8-летнего мальчика судебные приставы силой уводят от отца. Ребенка забрали по решению суда, жить он должен с матерью, однако сейчас его поместили в реабилитационный центр.

Как сообщает «Комсомольская правда – Кубань», 36-летний житель Новокубанска Юрий Тупиков судится с бывшей женой Оксаной за сына с 2014 года. По решению суда сын Ваня остался жить с матерью.

Дедушка мальчика Николай Тупиков рассказал, что семья заметила в Ване изменения, когда тот начал жить с мамой.

«Все вроде бы нормально было. Ваня виделся и с мамой, и с папой, к нам в гости приезжал - никаких проблем. Потом Оксана поставила жесткое условие – мол, по первому зову ребенок должен быть у меня. Мы согласились. А потом мы заметили, что мальчик стал плохо выглядеть. Горбатиться начал, заикаться во время разговора, рот начал кривить. Юра тогда позвонил и сказал: «Давай я его полечу, а то не дело это!» Мать отказалась, заявив, что в назначенное время ребенок должен быть дома. Сын все-таки больше был озабочен здоровьем Вани, потому не вернул его, – рассказал мужчина.

Женщина обратилась в суд с требованием вернуть ей сына – суд встал на ее сторону. Однако отец мальчика утверждает, что Ваня отказывался возвращаться к маме.

На кадрах, опубликованных в Сети видно, как мальчик кричит и упирается, когда его силой уводят от отца и сажают в машину. Видео появилось в группе «ЧП Армавир» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот так приставы забирают ребенка у любящих папы, бабушки и дедушки. Так решил суд в пользу матери, которая шесть лет назад исчезла, а теперь вспомнила про ребёнка. И где справедливость? Мальчик сейчас в реабилитационном центре. Зачем так травмировать ребёнка? Видно же, что всё происходит против его воли и не в его интересах!» – говорится в комментарии к видео.

«С пятницы Юра пытался увидеть сына. Вчера его допустили на несколько минут, Ванечка тут же бросился к отцу и стал рыдать: «папа, забери меня отсюда!» Сын говорит, что внук выглядит ужасно. Синяки гигантские под глазами, он не спит почти, все время плачет. Если в течение трех месяцев он не даст маме согласие, тогда его отправят в детдом. Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы он туда не попал. Готовы на любые условия Оксаны, лишь бы спасти Ваню. Сегодня она вроде бы согласилась «пойти на мировую» и подписать документ о том, что будет разрешать видеться отцу. Но сейчас дала заднюю. Говорит: «пускай ребенок находится там (в реабилитационном центре, – прим. ВЗГЛЯД), пока не согласится жить со мной», – добавил дедушка Вани.

Однако как заявляют представители со стороны матери ребенка, женщина «неоднократно обращалась во все органы, что отец препятствует встречам, не дает возможности с ребенком общаться».

По их словам, мальчика направили в реабилитационный центр «для налаживания детско-родительских отношений», так как якобы «агрессивное злоупотребление отцом родительскими правами значительно более разрушительно, чем то, что сделала мама», поэтому Оксана решила отдать Ваню в центр.

Как пояснили в УФССП по Краснодарскому краю, на исполнении находилось исполнительное производство «об устранении препятствий в воспитании несовершеннолетнего ребенка его матерью и проживания с нею, отобрав ребенка у отца и передав его матери».

Суд в 2018 году решил временно поместить ребенка в реабилитационный центр с целью последующей его передачи матери, однако отец в течение длительного времени препятствовал исполнению решения суда.

Ранее россиянка Анна Варганова, проживающая в Италии с пятилетним сыном, обратилась к дипломатам за помощью после того, как работники соцслужбы забрали у нее ребенка.