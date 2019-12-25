Остановлено движение на «фиолетовой» линии метро Москвы

На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро приостановлено движение от станции «Беговая» до «Таганской» из-за пассажира на пути, сообщает Московский метрополитен.

В Twitter столичной подземки указывается, что «на Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции «Беговая» до станции «Таганская» из-за пассажира на пути».

Отмечается, что «в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами».

Напомним, на минувшей неделе движение поездов на участке Замоскворецкой линии метро Москвы было остановлено из-за пассажира на пути.