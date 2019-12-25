Появилось видео первого пассажирского поезда на Крымском мосту

В Сети появилось видео прохода по Крымскому мосту первого пассажирского поезда, который следует рейсом из Санкт-Петербурга в Севастополь.

На кадрах, опубликованных РИА «Новости Крым», видно, как поезд проходит под арками, которые подсвечены в цвета российского флага.

Кроме того, видео поездки по мосту выкладывают пассажиры состава.

После полуночи в среду поезд из Петербурга преодолел железнодорожную часть Крымского моста. Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала. В пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут, в Севастополь он прибудет 25 декабря в 09.25 мск.

Кроме того, вечером вторника, 24 декабря, первый поезд из Москвы в Симферополь отправился с Казанского вокзала.

В понедельник с участием президента Владимира Путина прошло торжественное открытие железнодорожной части Крымского моста.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД