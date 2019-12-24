Из Москвы в Симферополь отправился первый поезд

Вечером вторника, 24 декабря, первый поезд отправляется с Казанского вокзала Москвы в Симферополь. Он проследует по Крымскому мосту.

Поезд №28 отправился в 23.45 мск, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

В поезде 15 вагонов, включая вагон-ресторан. Время в пути составит 33 часа 05 минут, в Симферополь он прибудет 26 декабря в 08.50 мск, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник прошло торжественное открытие с участием президента страны Владимира Путина железнодорожной части Крымского моста.

Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала. В пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут, в Севастополь он прибудет 25 декабря в 09.25 мск. Непосредственно по Крымскому мосту поезд проедет 25 декабря примерно в 02.10-02.30 мск.

Движение грузовых поездов планируется открыть в июле 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.

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