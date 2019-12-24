Назван способ увеличения экспорта Газпрома в Европу в обход Украины

Газпром может увеличить поставки газа в Европу в обход Украины, несмотря на санкции США, благодаря мощности сухопутного газопровода Eugal, построенного специально для доставки конечным потребителям газа из морского газопровода «Северный поток – 2».

«Запуск Eugal обеспечит полную загрузку «Северного потока – 1». По новому наземному газопроводу можно будет поставлять объемы газа, потерянные из-за ограничений, введенных из-за победы Польши в суде, – около 20 млрд кубометров в год», – сообщил директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин, передает РБК.

Уточняется, что оставшиеся 17–20 млрд кубометров Газпром может прокачивать по второму отводу от морского газопровода – NEL, проходящему только по территории Германии.

Директор Eugal отметил, что на пике мощности по OPAL прокачивалось до 103 млн кубометров газа в сутки, однако из-за решения Европейского суда транзит был снижен до 50 млн кубометров, а на прошлой неделе упал до 12 млн кубов в сутки. Корчемкин пояснил, что причиной этого стало увеличение поставок в газопроводе NEL до 115 млн кубометров в сутки и рост транзита в Европу через территорию Украины.



«Сейчас большая часть газа из «Северного потока – 1», который продолжает работать на проектной мощности, направляется на рынки северо-западной Европы через NEL, то есть ограничение использования OPAL по решению Европейского суда практически не сказалось на загрузке «Северного потока», – подтвердил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической политики Алексей Гривач.

Он также предположил, что после ввода Eugal часть газа может пойти в Центральную Европу через новый наземный газопровод, но решение об этом будет зависеть от актуальных потребностей рынка и оптимизации экспортного портфеля Газпрома.



Напомним, с 1 января 2020 года в эксплуатацию будет введена первая из двух ниток газопровода Eugal, который пройдет вдоль другого наземного отвода OPAL, построенного для прокачки газа из «Северного потока – 1».

С 2016 года Газпром получил разрешение подключиться к 90% мощностей трубопровода OPAL, но в сентябре 2019 года прокачку газа по OPAL и «Северному потоку – 1» пришлось снизить из-за решения Европейского суда, который по иску Польши ограничил поставки.

Напомним, в связи с новыми санкциями США швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Сверного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

Газета ВЗГЛЯД писала, когда и в каком формате продолжится стройка «Северного потока – 2».

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