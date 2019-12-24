Безграмотную елку в Павлове исправили

В центре города Павлово Нижегородской области после жалоб жителей исправили ошибку в поздравительной надписи у новогодней елки.

Фотография елки, перед которой установлена надпись: «С Нооыы годом!», ранее была размещена в соцсетях.

«Все уже поправлено. Сразу, как только нам на электронную почту прислали фотографии, мы в этот же день и поправили. Выехали специалисты и все сделали, как надо», – сообщили агентству в приемной администрации города, передает РИА «Новости».

Однако причину ошибки в администрации объяснить не смогли. «Там камер нет, впустую обвинять людей мы не имеем права. Ошибка устранена, вот и все», – заявили там.

Ранее сообщалось, что российские моржи установили новогоднюю елку на дне Байкала.

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