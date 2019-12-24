Российские астрофизики выдвинули новую теорию «темной энергии»

Российские ученые опубликовали математически обоснованную модель, которая не требует введения в физику «темной энергии», но вводит границы для Вселенной, говорится в исследовании профессора Института физико-математических наук и информационных технологий Балтийского федерального университета имени Канта Артема Асташенка и магистранта Александра Теплякова.

«Достаточно давно известен так называемый эффект Казимира (назван в честь физика из Нидерландов Хендрика Казимира), который состоит в том, что две помещенные в вакуум металлические пластины притягиваются друг к другу. Казалось бы – этого не должно быть, ведь в вакууме ничего нет. Но на самом деле, согласно квантовой теории, там постоянно возникают и исчезают частицы, и в результате их взаимодействия с пластинами, которые обозначают некие границы пространства, возникает очень небольшое притяжение. И существует идея, согласно которой в космосе происходит примерно то же самое. Только это приводит, наоборот, к дополнительному отталкиванию, которое и ускоряет расширение Вселенной», – передает РИА «Новости» слова Асташенка.

«То есть никакой «темной энергии», по сути, нет, а есть проявление границ Вселенной. Это, конечно, не означает, что она где-то кончается, но какая-то сложная топология может иметь место. Можно провести аналогию с Землей. Ведь у нее тоже нет границ, но она конечна. Разница между Землей и Вселенной в том, что в первом случае мы имеем дело с двухмерным пространством, а во втором – с трехмерным», – сказал ученый.

Асташенок отметил, что расширение Вселенной было обнаружено почти сто лет назад. Затем было выяснено, что расширение происходит с ускорением, которое началось спустя три-четыре миллиарда лет после рождения Вселенной. Однако обычного вещества (звезд, планет, астероидов, комет и межгалактического газа) для такого процесса было не достаточно.

«И тогда родилась идея о том, что Вселенная заполнена по большей части не обычным веществом, а некоторой «темной энергией», которая обладает особыми свойствами. Что это такое, точно не знает пока никто, название - «темная энергия» – весьма условное, но известно, что она составляет 70 процентов содержимого Вселенной», – рассказал ученый.

Асташенок пояснил, что представлена математически обоснованная модель мироздания, в котором возникает дополнительное отталкивание и где нет противоречия между фактом ускоренного расширения Вселенной и законом всемирного тяготения.

Напомним, в октябре Нобелевская премия по физике за 2019 год была присуждена Джеймсу Пиблзу, Дидье Келозу и Мишелю Майору за работы в области астрономии и астрофизики.

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