Украина не смогла снять герб СССР с памятника «Родина-мать» в Киеве

Новый председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович объяснил, почему герб СССР пока останется на щите памятника «Родина-мать» в Киеве.

Дробович сообщил, что «институт Патона, который занимается сваркой, подготовил проект по демонтажу советского герба». Выяснилось, что это, во-первых, «дорогое решение», а во-вторых, оно связано с инженерными сложностями, передает ТАСС.

По словам Дробовича, требуются «непростые расчеты, чтобы статуя не наклонилась после того, как уберут один из ее элементов». Он отметил, что «конструкции и приспособления», которыми, возможно, придется нагрузить памятник при демонтаже, могут «перевесить «Родину-мать».

Как заявил Дробович, «там очень сложная инженерная конструкция, которую нельзя разбалансировать». Статуя уравновешивается маятником, который находится в руке с 16-метровым мечом весом 9 тонн.

УИНП в 2020 году собирается попросить у министерство культуры, молодежи и спорта Украины деньги на необходимые работы. Кроме того, планируется обсудить с жителями города их готовность профинансировать демонтаж из налогов.

«Либо предложим придумать более легкий проект решения вопроса», – сказал Дробович.

Напомним, Дробович заявил, что одним из приоритетов его организации станет продолжение декоммунизации.

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