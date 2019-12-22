Лавров заявил о готовности России показать США «Сармат»

Россия показала представителям США систему «Авангард» вживую, а позже готова будет продемонстрировать и «Сармат», заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы уже сказали американцам (эта дискуссия состоялась в рамках двусторонней консультативной комиссии, созданной Договором СНВ-3), что презентовали наши новые системы, в том числе гиперзвуковое оружие. Исходим из того, что системы «Авангард» и «Сармат» покрываются договором», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Он добавил, что Россия готова встраивать вышеназванные вооружения и системы в Договор СНВ-3 в случае его продления.

«Причем «Авангард» мы уже презентовали американцам вживую и на определенной стадии будем готовы сделать это с «Сарматом», – заявил Лавров.

Он отметил, что другие системы вооружения Договором СНВ не покрываются, по ним Россия готова вести отдельный разговор.

Напомним, в ноябре Россия продемонстрировала США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком.

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