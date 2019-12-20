ЕК признала Россию надежным поставщиком газа

Трехстороннее соглашение России, Украины и Евросоюза по газу подтверждает, что Москва остается надежным поставщиком на европейские рынки, говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

«Теперь у нас есть политическая основа с ключевыми договоренностями, которые необходимы для того, чтобы проложить путь к долгосрочному контракту по транзиту газа между компаниями», – передает ТАСС текст заявления ЕК.

«С учетом этого, Россия остается надежным поставщиком на европейские рынки, а Украина сохраняет свою роль стратегического транзитера», – отмечается в нем.

Бывший замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, представлявший ЕС на переговорах по газу, назвал достигнутое соглашение сбалансированным.

Кроме того, Шефчович отметил «значительные усилия» российской и украинской сторон, а также личный вклад министров энергетики России и Украины Александра Новака и Алексея Оржеля.

Напомним, Россия, Украина и Европейская комиссия подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Как уточнил вице-премьер Дмитрий Козак, новый пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, как ожидается, будет заключен до Нового года. В Киеве уточнили, что новых переговоров для подписания контракта не потребуется.