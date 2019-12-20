Устроенный московским трамваем «фейерверк» попал на видео

На пересечении улицы Клары Цеткин и улицы Зои и Александра Космодемьянских на севере Москвы трамвай устроил «фейерверк» в результате замыкания.

Инцидент произошел вечером 19 декабря. Пассажирам удалось быстро покинуть горящий транспорт. На видео, снятом очевидцами видно, как искры разлетаются от трамвая в стороны. Видео публикует «Рен ТВ».

Ранее трамвай загорелся на Симферопольском бульваре в Москве.