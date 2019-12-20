В автобусе в Реутове обнаружили подозрительный предмет

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20 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 19:01  |  vz.ru
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Российская экономика заканчивает с советским наследием

Современная реальная экономика уже совсем не похожа на советскуюФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ – 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Подробности...
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Путин не простил Ленину развала России

Советский Союз был создан по ленинскому рецепту – и не пережил его партиюФото: Добровольский В.
Государственное устройство России не должно повторять негативный советский опыт – становиться заложником партии и национально-территориального деления. По сути именно об этом сказал Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции. Президент снова вспомнил про Ленина, дав жесткую оценку допущенным при создании СССР ошибкам. Подробности...
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Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

Манюров стрелял в центре Москвы из охотничьего карабина «Сайга»Фото: Кадр из видео
Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия. Инцидент на Лубянке – уже третий случай за год с небольшим, когда стрельбу в общественном месте устраивает человек, который на законных основаниях купил ружье. Насколько сама система разрешений на выдачу оружия соответствует современным реалиям? Подробности...
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США готовятся уничтожить Китай по антисоветскому рецепту

А это – испытания новейшей американской ракеты средней дальности, которая может быть направлена против КитаяФото: twitter.com/EsperDoD
США впервые на уровне высших военных руководителей признали «полезность» размещения ракет средней дальности в Азии – значит, против Китая. В связи с чем США идут на такого рода обострение, почему происходящее угрожает повторением Карибского кризиса и какое отношение все это имеет к России?  Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

Дмитрий Родионов, политолог
В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...

Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
На управлении странами внешность министров не отражается никак. Правда и феминисткам радоваться нечему – с тем же успехом маскировать подлинную систему управления могли бы котики. Подробности...
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Русский – значит красный

Герман Садулаев, писатель, публицист
Глупо подсчитывать, сколько там процентов какой-то «гаплогруппы» сохранилось в русских от скандинавов, а сколько от мордвы, когда русские впитали в себя зов и дух всех своих предков: греков, славян, германцев, тюрков. Подробности...
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    Меркель объявила войну Трампу

    Все импичменты президентам США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
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      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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              В автобусе в Реутове обнаружили подозрительный предмет

              20 декабря 2019, 18:46

              Текст: Анастасия Воробьева

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              В автобусе на остановке в подмосковном Реутове обнаружили подозрительный предмет.

              «На остановке возле торгового центра «Экватор» в автобусе рейса №14 найден подозрительный предмет. Оперативные службы обследуют его, ситуация выясняется», – сказал представитель экстренных служб, передает РИА «Новости».

              Ранее в пятницу телефонные террористы «заминировали» все станции метро Москвы.


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