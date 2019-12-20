Опубликовано новое видео стрельбы на Лубянке

Телеканал RT опубликовал новое видео стрельбы, произошедшей в четверг вечером у здания ФСБ в центре Москвы.

На кадрах, сделанных из соседнего здания, видно, как человек в темной одежде, предположительно, ведя стрельбу, бежит вдоль центрального архива ФСБ в Фуркасовском переулке, после чего заворачивает за его угол. На видео слышны звуки выстрелов, передает РИА «Новости».

Напомним, вечером 19 декабря мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник был ликвидирован. По данным СМИ, им оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследованием занимается центральный аппарат СК.

Полковник, бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что нападение на приемную ФСБ в центре Москвы было приурочено ко Дню российской военной контрразведки.