Инспекторам труда дали право принудительно взыскивать долги по зарплате

Президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий госинспекторов труда правом принимать меры по принудительному исполнению обязанности работодателя по переводу начисленных работникам выплат.

К принудительному взысканию госинспекторы смогут прибегать только в случае невыполнения работодателем в срок предписания об устранении нарушений. Решения будут направлены в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов, говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации документе.

Ранее сообщалось, что систему взыскания долгов в России ожидает полное обновление.