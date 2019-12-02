Синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь в Москве

В Москве 31 декабря ожидается небольшой снег, температура в новогоднюю ночь составит минус 7-9 градусов, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Мы составили прогноз к Новому году, исходя из климатического анализа погоды в Москве и Московской области. 31 декабря в Москве пройдет небольшой снежок. Ночная температура составит порядка минус 7 – минус 9 градусов», - сказала Позднякова РИА «Новости».

Днем 1 января 2020 года ожидается температура от минус 3 до минус 5 градусов.



«Будем рассчитывать, что этот наиболее вероятный прогноз осуществится», – добавила Позднякова.

Ранее синоптики рассказали о погоде в столице в понедельник, 2 декабря.

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