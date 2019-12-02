Создан «умный» аэродромный источник питания самолетов для Арктики

Сотрудники и выпускники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) «НЭТИ» разработали и успешно испытали прототип первого в России аэродромного источника электропитания для самолетов, сообщила пресс-служба Минобрнауки.

«В конце ноября в Новосибирске завершились испытания прототипа первого в России полупроводникового аэродромного источника электропитания переменного тока для самолетов. В сравнении с зарубежными аналогами главным преимуществом отечественной разработки станет высокая надежность в эксплуатации на северных аэродромах со сложными климатическими условиями, а также низкая стоимость – на 30% меньше», – передает ТАСС сообщение Минобрнауки.

Аэродромный источник питания представляет собой шкаф с силовой электроникой под управлением интеллектуальной микропроцессорной системы.

Российская разработка за счет уникальных технических характеристик и климатической системы сможет работать при температуре минус 50 градусов Цельсия. Поэтому по завершении наладки серийного производства планируются поставлять установку, в частности, в арктические регионы России.

В системе управления «умного» источника питания предусмотрены 15 видов активных защит от негативного воздействия внешней среды и внутренних неполадок. Новосибирским инженерам также удалось выйти на самый популярный класс мощности – 90 кВа. Сейчас ученые начали работу над подготовкой серийного производства.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин заявил о необходимости готовить целевым образом специалистов для работы на Крайнем Севере, иначе их там и не будет.

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