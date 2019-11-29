Путина поддержал идею целевой подготовки специалистов для Крайнего Севера

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости готовить целевым образом специалистов для работы на Крайнем Севере, иначе их там и не будет.

На заседании Совета по межнациональным отношениям было отмечено, что целевое обучение и целевое дополнительное финансирование для детей представителей коренных малочисленных народов Крайнего Севера в стране утрачено. Президенту доложили, что ранее в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена могли целевым образом учиться 200 человек. Путина попросили возродить эту практику, которая была утрачена.

«Неслучайно ведь в советское время в Ленинграде ... был центр изучения Севера. И это было обоснованно, надо посмотреть», – цитирует главу государства РИА «Новости».

Российский лидер уточнил у министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, в курсе ли он, сколько студентов, которые являются представителями малочисленных народов Крайнего Севера, обучается в вузах сегодня.

«У вас есть такая статистика? Нет у вас такой статистики, а она будет печальной наверняка ... Если целевым образом не будем готовить для этой зоны, то и не будет там специалистов», – сказал Путин.

«Надо привезти, поселить, чуть-чуть побольше денег платить. Бросили просто, и тема умирает, а нужно вернуться. Источники надо поискать», – отметил президент, добавив, что для российского бюджета это будут небольшие деньги.

Кроме того, Путин подчеркнул необходимость того, чтобы студенты после обучения возвращались на свои территории проживания.

Котюков заявил, что этот вопрос будет обсуждаться, но президент потребовал решить вопрос как можно быстрее.

«Нужно продумать и вопрос решить. Не обсудить. Решить. Обсудить – это мы с вами большие специалисты, будем обсуждать до утра, и еще и силы останутся. Нет, надо решить», – подчеркнул глава государства.

Ранее на форуме в Петербурге заявили, что для Арктики будут искать «не просто профессионалов, а героев».