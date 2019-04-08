На форуме в Петербурге заявили о необходимости «героев для Арктики»

На пленарном заседании «Арктика объединяет молодежь: возможность для самореализации и карьерного роста» молодежного дня Международного арктического форума заявили, что для этого региона будут искать «не просто профессионалов, а героев».

«Мы готовы помогать материально, другое дело, что нам нужны интересные проекты. Интересуют при этом не столько научные: ими занимаются и вузы, и работающие в Арктике компании, – сколько те, что направлены на индивидуальное развитие молодежи», – приводит «ФедералПресс» слова главы Росмолодежи Андрея Платонова.

Под эгидой Федерального агентства по делам молодежи проходят много конкурсов грантов и проектов. Платонов отметил, что площадка форума является уникальной возможностью, здесь участники могут заявить о себе, сделать так, чтобы об их проектах услышали.

«И в зале есть люди, которые благодаря выступлениям на прежних форумах получили стажировки в крупных компаниях», – отметил он.

С точки зрения коренных народов Севера задача власти в том, чтобы обеспечить жизнеобеспечение людей, проживающих в регионе постоянно.

«Из 40 млн коренных народов, 3 млн – молодежь. И каждый год они уезжают в большие города. Главный вопрос для них – трудоустройство», – рассказывает первый вице-президент Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Нина Вейсалова.

По ее словам, сейчас удалось добиться устойчивого курса власти страны на отказ от вахтового метода освоения Арктики.

«Времена поменялись. На Север теперь романтизмом не заманишь, за туманами и за запахом тайги даже если и поедут, то быстро вернутся. Должны быть условия для нормальной жизни людей: спортивные клубы, кинотеатры, детсады», – считает она.

Директор Фонда архитектуры и дизайна Иван Москвин отметил, что Арктике нужен международный интерес, а взаимодействие со структурами ЮНЕСКО поможет привлечь сюда талантливую молодежь из Европы, Азии и Америки. Однако пока это дело будущего, и покорение Арктики остается делом граждан России. На серии международных инженерных соревнований этому уже учат – там молодые специалисты оценивают арктические бизнес-кейсы компаний, школьники высчитывают, сколько электроэнергии потребуется для освоения региона, студенты оценивают привлекательность освоения сложнейших месторождений.

«Из 5 тыс. человек, что приняли участие в этом проекте, 400 получили стажировки в крупнейших российских корпорациях», – отметил директор благотворительного фонда «Надежная смена» Артем Королев.

Заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков отметил, что через проекты возможна поддержка неравнодушных и талантливых молодых людей, которые мечтают о покорении Арктики.

«Мы получаем заявки из всех регионов страны, и территории, которые входят в российскую арктическую зону, не исключение. В этом году из этих субъектов только по флагманским проектам платформы – «Мой первый бизнес», «Я – профессионал», «Лидеры России», «Абилимпикс» – пришло более 16 тысяч заявок», – сказал. По его словам 100 победителей проекта «Мой первый бизнес» стали первокурсниками Плехановского института – одного из ведущих экономических вузов страны.

«Я уверена, что Арктике нужны не только профессионалы, но и герои. Герои, которые не боятся бросить вызов в первую очередь себе. И именно такие настроения надо воспитывать в школьниках – пока у них еще сильна вера в то, что каждый может стать космонавтом», – говорит инженер-нефтяник Айгюль Шадрина.

Девушка придумала проект «Нефтяная кухня».

«За три дня 100 человек в игровой форуме знакомятся с отраслью. И оказывается, что нефть – это не только топливо, но и синтетические волокна для одежды, сырье для помады, корпус для айфона. Детям становится так интересно, что они потом готовы пойти работать в тяжелые условия, ведь они понимают, то, что они делают, это на пользу человечеству», – рассказала она.

Выступившие на пленарной сессии считают, что делать ставку в покорении Арктики нужно именно на молодежь. Однако для этого властям необходимо научиться работать практически индивидуально, знать нужды каждого человека.

Напомним, основная часть Арктического форума в Петербурге пройдет 9-10 апреля. В пленарном заседании примет участие президент Владимир Путин.