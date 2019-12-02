Стартовали тесты специализации дистанционного этапа конкурса «Лидеры России»

Для участников специализаций конкурса управленцев «Лидеры России» стартовали завершающие тесты дистанционного этапа, сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В понедельник, 2 декабря, в личных кабинетах стали доступны демотесты по трекам «Наука» и «Финансы и Технологии», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В рамках второго блока дистанционного этапа конкурса «Лидеры России» 19-20 ноября участники проходили Тест управленческого потенциала, а 26-27 ноября – тест управленческой готовности.

«Для тех, кто подал заявку только на участие в основном конкурсе, дистанционный этап испытаний окончен. В середине декабря (12-13 декабря) они получат отчеты с результатами прохождения тестов. В личных кабинетах конкурсантов сегодня утром открылись демотесты по специализациям «Наука» и «Финансы и Технологии». Основные тесты по этим трекам станут доступны с 00.01 3 декабря и завершатся 4 декабря в 23.59 времени того региона, от которого зарегистрировался участник», – рассказал Комиссаров.

Таким образом, всем конкурсантам даются «два дня на прохождение этого задания». Участникам нужно «ответить на 40 вопросов, на решение каждого выделено по 50 секунд», прохождение теста займет около 35 минут.

«Целью запуска трека «Наука» мы ставили формирование сообщества лидеров научно-технологического развития, разделяющих общие ценности и готовых брать на себя ответственность за научное развитие страны. Среди участников, подавших заявки на наш трек, 24% являются кандидатами наук, а 3% – докторами наук. В специализации «Наука» участники пройдут «Тест знаний в области научно-технологического развития России», оценивающий общенаучную эрудицию и компетентность в области управления наукой», – рассказал наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России», министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.

В специализации «Финансы и технологии» заложено два обязательных теста:

3-4 декабря пройдет «Тест по цифровым навыкам» – оцениваются знания современных цифровых технологий, искусственного интеллекта, анализа больших данных и т.д. Прохождение теста займет 40 минут.

6-7 декабря конкурсантам необходимо будет пройти «Опросник: личностно-мотивационного профиля». Задача теста – определить поведенческий тип участника, его карьерную мотивацию, а также потенциальные факторы риска для продуктивной работы и построения карьеры. Общее время прохождения теста – 55 минут.

«Тест управленческих компетенций в сфере охраны здоровья» по специализации «Здравоохранение» будет доступен для участников этого трека конкурса «Лидеры России» 6-7 декабря. Его прохождение займет 45 минут.

Подробные отчеты с индивидуальными рекомендациями конкурсанты специализаций получат 12-13 декабря, как и участники основного конкурса. В полуфиналы треков будет допущено по 300 человек.

Ранее эксперты рассказали о подготовке теста по науке в конкурсе «Лидеры России».